Гриневич назвала репетиторство у школах "ганебним явищем"

"Учитель не може проводити платні індивідуальні уроки через конфлікт інтересів"

Міністр освіти Лілія Гриневич вважає, що вчитель не може проводити зі своїм учнем платні індивідуальні уроки через конфлікт інтересів.

Міністр розповіла, що іноді вчителі спеціально не працюють на уроках як слід, щоб діти потім ходили до них додатково, повідомляє LB.ua.

"Це ганебне явище! Ми підготували листи Міністерства освіти і розіслали їх по школах. Це непедагогічно і це - порушення. Тобто вчитель, який безпосередньо вчить дитину у школі, не може бути репетитором - це конфлікт інтересів. Але школа має право надавати легальні платні освітні послуги. Серед них - індивідуальне навчання з дітьми. Це враховується як урок. З батьками укладається договір про надання платних освітніх послуг", - сказала Гриневич.

Вона також зазначила, що є приклади дітей, які мають дуже високі результати ЗНО, хоча вони не мали репетиторів.

"Усе залежить від школи, середовища і від наполегливості самої дитини", - підкреслила міністр.

Нагадаємо, що за словами Лілії Гриневич, пропагандисти реваншистських ідей виходять з тіні і прагнуть впливати на українську освіту, медіа й політику.