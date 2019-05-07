Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Гриневич назвала репетиторство у школах "ганебним явищем"

"Учитель не може проводити платні індивідуальні уроки через конфлікт інтересів"
Міністр освіти Лілія Гриневич вважає, що вчитель не може проводити зі своїм учнем платні індивідуальні уроки через конфлікт інтересів.
Гриневич назвала репетиторство у школах "ганебним явищем" Фото: humanrights.org.ua

Міністр розповіла, що іноді вчителі спеціально не працюють на уроках як слід, щоб діти потім ходили до них додатково, повідомляє LB.ua.

"Це ганебне явище! Ми підготували листи Міністерства освіти і розіслали їх по школах. Це непедагогічно і це - порушення. Тобто вчитель, який безпосередньо вчить дитину у школі, не може бути репетитором - це конфлікт інтересів. Але школа має право надавати легальні платні освітні послуги. Серед них - індивідуальне навчання з дітьми. Це враховується як урок. З батьками укладається договір про надання платних освітніх послуг", - сказала Гриневич.

Вона також зазначила, що є приклади дітей, які мають дуже високі результати ЗНО, хоча вони не мали репетиторів.

"Усе залежить від школи, середовища і від наполегливості самої дитини", - підкреслила міністр.

Нагадаємо, що за словами Лілії Гриневич, пропагандисти реваншистських ідей виходять з тіні і прагнуть впливати на українську освіту, медіа й політику.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 07 2019 19:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
  • Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.