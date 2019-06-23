Гриневич: Авторам підручників незнайомці радять називати війну на Донбасі "громадянським конфліктом"

Міністрка освіти і науки Лілія Гриневич заявляє про тиск, що здійснюється на авторів шкільних підручників з історії України, із вимогою до них називати війну на Донбасі "громадянським конфліктом"

За словами Лілії Гриневич, пропагандисти реваншистських ідей виходять з тіні і прагнуть впливати на українську освіту, медіа й політику.

"Вчора одному з моїх колег, автору "Новітньої Історії України" – підручника для 11-го класу, який вже отримав гриф міністерства – зателефонували і сказали: "Вы должны изменить в вашем учебнике "русско-украинская война" на "гражданский конфликт". Коли він сказав "Я не буду цього робити і мій підручник уже отримав гриф Міністерства освіти, йому відповіли: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!", – повідомила міністрка, йдеться в "Радіо Свобода".

Вона не уточнила, від кого надійшов дзвінок.

Нагадаємо, за законопроект "Про повну загальну середню освіту" у першому читанні проголосували "За" 229 народних депутатів. Документом для учнів передбачені механізми побудови власної індивідуальної освітньої траєкторії.

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