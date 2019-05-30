Учні обиратимуть предмети, вчителі матимуть більше свободи та доплати, - Рада

Як це працює

Батьки звертаються із заявою до школи, щоб побудувати індивідуальний навчальний план дитини.

План пишуть разом педагоги, батьки та учень, схвалює педрада та затверджує директор.



Графік: прес-служба Міносвіти

Далі для підтвердження знань з предметів, які здобувають поза закладом, проводять звичайне річне оцінювання чи ДПА.

Якщо йдеться про підтвердження результатів за домашньою формою, школяру потрібно буде здавати семестровий контроль (тобто 2 на рік).

Надалі розвиватиметься й новий освітній простір для дітей.

Закон передбачає, що медіатеки та ресурсні кімнати мають стати нормою для шкіл.

Діти на тривалому стаціонарному лікуванні зможуть отримати захищене законом право здобувати освіту в медзакладах.

Щоб у школі враховували освітні та психологічні потреби дітей, проект передбачає два адаптаційні цикли: перший цикл – у 1-2 класі, і другий – у 5-6 класах.



Графік: прес-служба Міносвіти