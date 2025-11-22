Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Нігерії озброєні нападники викрали понад 300 школярів і 12 вчителів із католицької школи

22 листопада 2025, 15:22
Фото: tsn.ua
Серед викрадених – діти віком від 10 до 18 років.
Усього 303 школярів і 12 учителів були викрадені озброєними нападниками із школи  Святої Марії, – католицького навчального закладу у штаті Нігер, що в центральній частині Нігерії.
 
Про це повідомила в суботу Християнська асоціація Нігері, пише АР.
 
Раніше повідомляли про 215 викрадених дітей, але після перевірки виявили, що викрадених більше: 88 учнів також були схоплені, коли намагалися втекти під час нападу. Серед викрадених – і хлопці, і дівчата віком від 10 до 18 років.
 
Викрадення в школі в сільській громаді Папірі в штаті Нігер сталося через чотири дні після того, як у подібних обставинах у сусідньому штаті Кеббі, у місті Мага, що за 170 км, були захоплені 25 дітей.
 
Жодне угруповання поки не взяло відповідальність за викрадення, а влада заявила, що для порятунку дітей розгорнуто тактичні підрозділи разом із місцевими мисливцями.
 
Чиновники кажуть, що навчальні заклади у цьому регіоні тимчаслвл закрили через загрозу безпеці.
 
Викрадення дітей зі шкіл стало однією з ознак проблем із безпекою в найбільш населеній країні Африки, а озброєні банди часто розглядають школи як "стратегічні" цілі для привернення більшої уваги. ЮНІСЕФ заявив торік, що лише 37% шкіл у 10 найбільш уражених конфліктом штатах мають системи раннього попередження про загрози.
 
Атака збіглася з візитом радника з нацбезпеки Нігерії Нуху Рібаду до США, де в п’ятницю він зустрівся з міністром оборони Пітом Гегсетом.

 

Нігеріяшкола

