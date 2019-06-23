У соцмережах закликають ПАРЄ не знімати санкції з російської делегації
"24 червня Парламентська асамблея Ради Європи може зняти санкції з російської делегації. Якщо це станеться, це не лише буде прецедентом для подальшого зняття санкцій, а ще підбадьорить Росію з її війною проти України і стане прикладом іншим порушникам прав людини" - наголосила активістка, йдеться в "Укрінформ".
Відтак, вона закликала приєднуватися до twitter/fb шторму, щоб закликати членів Асамблеї чинити опір російському тиску і не капітулювати перед агресором.
Нагадаємо, на пленарній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі 24 червня ,будуть голосувати за резолюцію, яка не тільки відкриє шлях до одностороннього повернення російської делегації до ПАРЄ, а і дозволить деяким російським депутатам обійти санкції ЄС.
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