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У соцмережах закликають ПАРЄ не знімати санкції з російської делегації

Активісти закликають долучитися до акції #SaveCouncilEurope twitter storm з метою застереження членів Парламентської асамблеї Ради Європи не допустити безумовного повернення російської делегації та позбавити ПАРЄ повноважень накладати санкції на агресора
Відповідну подію у соціальній мережі ініціювала співробітниця Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Олександра Шандра.
У соцмережах закликають ПАРЄ не знімати санкції з російської делегації Фото: ua.politics.comments.ua

"24 червня Парламентська асамблея Ради Європи може зняти санкції з російської делегації. Якщо це станеться, це не лише буде прецедентом для подальшого зняття санкцій, а ще підбадьорить Росію з її війною проти України і стане прикладом іншим порушникам прав людини" - наголосила активістка, йдеться в "Укрінформ".

Відтак, вона закликала приєднуватися до twitter/fb шторму, щоб закликати членів Асамблеї чинити опір російському тиску і не капітулювати перед агресором.

Нагадаємо, на пленарній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі 24 червня ,будуть голосувати за резолюцію, яка не тільки відкриє шлях до одностороннього повернення російської делегації до ПАРЄ, а і дозволить деяким російським депутатам обійти санкції ЄС.

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23 06 2019 14:45
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