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Заступник міськголови Сум бажає, щоб учасники ЛГБТ-маршу були в концтаборах

Один із заступників Сумського міського голови Максим Галицький напередодні проведення Маршу Рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти у своєму Facebook написав, що хотів би бачити таких осіб у концтаборах
Галицький оприлюднив чорно-біле фото ув’язнених у нацистському концтаборі із підписом: "ЛГБТ-прайд здорової людини. Вірю – не за горами час, коли т.зв. прайди виглядатимуть саме так".
Заступник міськголови Сум бажає, щоб учасники ЛГБТ-маршу були в концтаборах Фото: twitter.com/MikiTakes

Пізніше пост з його сторінки зник.

Прес-секретарка генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що за фактом подібних висловлювань розпочато кримінальне провадження, йдеться в "Громадське".

Відомості до Єдиного реєстру досудових рішень внесли 23 червня 2019 року за ч. 1 ст. 161 КК України – умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми переконаннями (покарання передбачене у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого).

Слідство доручили Головному управлінню національної поліції в Сумській області. 

Нагадаємо, під час Маршу рівності у неділю ні постраждалих, ні затриманих немає.

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23 06 2019 13:59
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