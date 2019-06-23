Заступник міськголови Сум бажає, щоб учасники ЛГБТ-маршу були в концтаборах
Пізніше пост з його сторінки зник.
Прес-секретарка генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що за фактом подібних висловлювань розпочато кримінальне провадження, йдеться в "Громадське".
Відомості до Єдиного реєстру досудових рішень внесли 23 червня 2019 року за ч. 1 ст. 161 КК України – умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми переконаннями (покарання передбачене у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого).
Слідство доручили Головному управлінню національної поліції в Сумській області.
Нагадаємо, під час Маршу рівності у неділю ні постраждалих, ні затриманих немає.
Читайте також: Ресторатор Борисов з дружиною перерахували "Голосу" півмільйона гривень
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність