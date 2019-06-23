Заступник міськголови Сум бажає, щоб учасники ЛГБТ-маршу були в концтаборах Один із заступників Сумського міського голови Максим Галицький напередодні проведення Маршу Рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти у своєму Facebook написав, що хотів би бачити таких осіб у концтаборах

Галицький оприлюднив чорно-біле фото ув’язнених у нацистському концтаборі із підписом: "ЛГБТ-прайд здорової людини. Вірю – не за горами час, коли т.зв. прайди виглядатимуть саме так".

Фото: twitter.com/MikiTakes

Пізніше пост з його сторінки зник. Прес-секретарка генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що за фактом подібних висловлювань розпочато кримінальне провадження, йдеться в "Громадське". Відомості до Єдиного реєстру досудових рішень внесли 23 червня 2019 року за ч. 1 ст. 161 КК України – умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми переконаннями (покарання передбачене у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого). Слідство доручили Головному управлінню національної поліції в Сумській області. Нагадаємо, під час Маршу рівності у неділю ні постраждалих, ні затриманих немає. Читайте також: Ресторатор Борисов з дружиною перерахували "Голосу" півмільйона гривень

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