росія вдарила авіабомбами по центру Сум: серед загиблих дитина

росіяни атакували Суми шістьма КАБами.

росія ввечері 3 липня вдарила авіабомбами по житловому району на одній із центральних вулиць Сум.

Про це повідомляє ДСНС.

Унаслідок атаки загинули три людини, серед них дитина, ще 27 людей дістали поранення, зокрема семеро дітей. За словами керівника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, росіяни атакували Суми шістьма КАБами.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров уточнив, що під удар потрапили багатоповерхівка, магазин і дорога, де в той момент було багато людей, зокрема дітей.

Рятувальники допомагали медикам із пораненими, евакуйовували людей та обстежували зруйновані квартири. "На місці влучання розбирали уламки та прибирали повалені дерева. З пошкоджених квартир врятували п'ятьох людей. Також на місці працював психолог ДСНС", – йдеться у повідомленні ДСНС.