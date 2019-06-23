Марш рівності пройшов без постраждалих чи затриманих, – поліція
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий на брифінгу після завершення маршу, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Жодних заяв про постраждалих у нас на цю хвилину немає", - сказав Яровий.
Стосовно вибуху в парку Шевченка, Яровий повідомив, що "хтось кинув петарду", але зазначив, що це рядова подія для таких масштабних масових заходів.
"Під час проведення сьогоднішніх масових заходів жодного повідомлення про порушення в поліцію не надходило", - додав глава Національної поліції Сергій Князєв.
Він також констатував, що затримань під час заходів не було.
За словами правоохоронців, у Марші рівності взяло участь понад 3 тисячі осіб.
Разом з тим, столичне метро відновило роботу в звичайному режимі після обмежень, які застосовувалися під час Маршу рівності.
Нагадаємо, понад 30 військових пройшли колоною на Марші Рівності-2019.
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