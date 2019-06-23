Марш рівності пройшов без постраждалих чи затриманих, – поліція

Під час Маршу рівності у неділю ні постраждалих, ні затриманих немає

За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, всі залучені підрозділи правоохоронців впоралися зі своїм завданням щодо забезпечення порядку під час заходу.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий на брифінгу після завершення маршу, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Жодних заяв про постраждалих у нас на цю хвилину немає", - сказав Яровий.

Стосовно вибуху в парку Шевченка, Яровий повідомив, що "хтось кинув петарду", але зазначив, що це рядова подія для таких масштабних масових заходів.

"Під час проведення сьогоднішніх масових заходів жодного повідомлення про порушення в поліцію не надходило", - додав глава Національної поліції Сергій Князєв.

Він також констатував, що затримань під час заходів не було.

За словами правоохоронців, у Марші рівності взяло участь понад 3 тисячі осіб.

Разом з тим, столичне метро відновило роботу в звичайному режимі після обмежень, які застосовувалися під час Маршу рівності.

Нагадаємо, понад 30 військових пройшли колоною на Марші Рівності-2019.

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