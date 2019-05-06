Гриценко: Я би порадив Зеленському зупинитися

Гриценко сказав, що не знає змісту нових ініціатив Зеленського і не знає, хто їх йому підготував, та у якій столиці.

"Якби Зеленський запитав, я би йому порадив: зупинитися, взяти паузу, не вносити на розгляд Путіна жодних нових довгострокових ініціатив, не відряджати до Мінська ні начальника Генштабу, ні інших представників України – доки Путін не зупинить вогонь на фронті! До того часу, сконцентрувати зусилля на зміцненні нашого угруповання на сході і паралельно – на інтенсивній взаємодії з нашими партнерами для посилення санкційного та іншого тиску на Путіна", - написав Гриценко, йдеться в "УП".

За його словами, він не знає змісту нових ініціатив Зеленського і не знаю, хто їх йому підготував, та у якій столиці.

Зокрема, Зеленський оголосив про нові українські ініціативи з пошуку мирного рішення у Мінську, анонсував участь у ТКГ начальника Генштабу ЗС України, чого раніше не було та затвердив оновлений склад представників України в ТКГ.

Водночас, Гриценко підкреслив, що в той же день, коли Зеленський заявляв у Брюсселі про свою націленість на пошук мирного рішення, бойовики на Донбасі посилили вогонь з усіх видів зброї.

"За першу добу закордонного візиту Зеленського – троє загиблих і троє поранених наших солдат", - додав він.

Читайте також: Зеленський звернувся до Путіна через ескалацію конфлікту на Донбасі