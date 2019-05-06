Зеленський звернувся до Путіна через ескалацію конфлікту на Донбасі

"Загострення – не найкращий фон для переговорів у Мінську"

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель трьох військових на Донбасі і заявив Росії, що не треба зайвий раз нагадувати про можливість ескалації.

"Внаслідок посилених обстрілів позицій ООС на Донбасі загинуло троє військовослужбовців і ще трьох було поранено. Я співчуваю родинам загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим", - написав президент у Facebook.

Він також звернувся до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі.

"Загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську. Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії", - заявив Зеленський.

Він додав, що 5 червня з європейськими колегами обговорить "відкриту демонстрацію" російської агресії.

"А українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з нами з позиції сили", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 16 разів порушили режим припинення огню, двоє українських військових загинули, ще 3 - отримали поранення.