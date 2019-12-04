Гриценко прокоментував оголошення Росією його в міжнародний розшук

Колишній кандидат на пост президента Анатолій Гриценко прокоментував звинувачення Росії у свій бік у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території РФ та оголошення його в міжнародний розшук.

"Мотиви тут виключно політичні і переслідування виключно політично мотивоване. Росія не хоче бачити ні в нашому майбутньому парламенті, ні в уряді сильних людей, які будуть твердо обстоювати інтереси України", - написав у Facebook лідер партії "Громадянська позиція".

"Я належу до тих людей, які точно будуть відстоювати національні інтереси України, а не йти на якісь поступки чи коврижки з боку Росії. Очевидно, вони відчули, що після виборів наша партія буде представлена і в парламенті, і в уряді, і тому вирішили ударити таким чином інформаційно", - зазначив екс-кандидат у президенти у коментарі "Громадському".

Також Гриценко вважає, що оголошення його в міжнародний розшук "теоретично" може вплинути на його зарубіжні поїздки.

"Ми пам’ятаємо, що була проблема в Яценюка, коли його затримали на кілька годин в аеропорту, здається в Цюріху. Але будемо реагувати відповідним чином", - сказав він.

Політик підкреслив, що в діях російської влади немає жодної змістовної позиції.

"Це явна політизація і політичне забарвлення. В таких випадках навіть коли оголошується розшук через Інтерпол, в решті решт, в Інтерполі є структури, які аналізують, і коли вбачають в тому політичне забарвлення, то вилучають з розшуку. Ми це все переживемо, тиск з боку Росії жодним чином не вплине ні на мою позицію, ні на позицію нашої команди", - резюмував Гриценко.

Нагадаємо, слідчий комітет РФ просить суд заарештувати заочно колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка, котрого звинувачує в публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території Росії.