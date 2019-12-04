У Росії оголосили Гриценка в розшук і хочуть заочного арешту

Слідчий комітет РФ просить суд заарештувати заочно колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка, котрого звинувачує в публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території Росії.

"До Басманного суду Москви надійшло клопотання слідчих органів про обрання щодо А. Гриценка заочного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Він оголошений у міжнародний розшук", - сказала представник суду, не уточнивши дату засідання, повідомляє російське видання ТАСС.

За словами Царьової, Гриценко заочно пред'явлено звинувачення за двома епізодами ч. 205.2 КК РФ ( "Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності в мережі Інтернет").

Нагадаємо, що очільник "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко заявив, що за жодних умов не підтримає у другому турі Петра Порошенка.

Анатолій Гриценко раніше підтвердив, що команда Петра Порошенка намагалась вмовити його підтримати чинного президента.