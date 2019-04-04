Гриценко прокоментував результат Смешка на виборах

"А щодо нашого результату, то ви ж бачили – значна частина голосів, яку міг би набрати я, відійшла Ігорю Смешку. Ну, що я можу сказати? Ми доклали максимальних об’єднавчих зусиль, і ви бачили їх результат"

Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко заявив, що питання про те, чи був Ігор Смешко технічним кандидатом не до нього, і він не говоритиме нічого поганого про нього.

"Це питання не до мене. Я не скажу про нього нічого поганого. У мене тільки одне питання – я постійно бачив його на каналах Порошенка-Медведчука – "112 Україна" і NewsOne, які для мене чомусь були закриті. От для мене це питання поки без відповіді. Більше про Смешка нічого не скажу", - заявив Гриценко, повідомляє "Українська правда".

Водночас він погодився з тим, що Смешко відібрав у нього велику частину голосів.

"А щодо нашого результату, то ви ж бачили – значна частина голосів, яку міг би набрати я, відійшла Ігорю Смешку. Ну, що я можу сказати? Ми доклали максимальних об’єднавчих зусиль, і ви бачили їх результат", - сказав Гриценко.

Він зазначив, що вони із Смешком знайомі з 1993 року. Тоді Гриценко вчився в США як офіцер, а Смешко був військовим аташе.

Нагадаємо, що лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко більше не балотуватиметься у президенти України.