Гриценко vs ЦВК: Суд визнав дії Центрвиборчкому незаконними

Суд "змусив ЦВК зібратися на засідання і розглянути заяву щодо надання доступу до Реєстру виборців"

Верховний суд зобов'язав Центрвиборчком розглянути заяву кандидата у президенти, лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка про внесення змін до постанови ЦВК щодо доступу до Державного реєстру виборців.

"Виграли у Верховному Суді за моїм позовом до ЦВК. Суд визнав дії ЦВК протиправними і незаконними", - зазначив Гриценко на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Українська правда".

За його словами, суд "змусив ЦВК зібратися на засідання і розглянути заяву щодо надання доступу до Реєстру виборців".

Гриценко додав, що має намір звернутися до прокуратури з вимогою притягти голову ЦВК до кримінальної відповідальності, оскільки вона "цього не зробила (не надала доступ до Реєстру - ред.), як мала би".

Нагадаємо, що наприкінці січня 2019 року Анатолій Гриценко подав до суду на Центральну виборчу комісію.

Раніше Гриценко зазначав, що закон надає йому як кандидату право перевірити Державний реєстр виборців, "щоб запобігти можливим фальшуванням з боку влади, яка цей реєстр веде".

Гриценко повідомив, що у ЦВК йому видали реєстр та код для доступу до нього, однак попередили, що працювати з реєстром він може лише у будівлі ЦВК.

За інформацією Гриценка, новий порядок ЦВК нинішнього складу затвердила 25 жовтня 2018 року. У цих змінах Гриценко підозрює СБУ та Петра Порошенка, який призначає голову Служби безпеки.