Гриценко: Я за жодних умов не проголосую за Порошенка

"Я не хочу ще 5 років обману і мародерства"

Очільник "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко заявив, що за жодних умов не підтримає у другому турі Петра Порошенка.

"Я не хочу ще 5 років обману і мародерства і тому, за жодних умов, я не підтримаю і не проголосую за Петра Порошенка. Я його добре знаю", - озвучив Гриценко свою особисту думку після оголошення попередніх результатів Національних екзит-полів, повідомляє "Українська правда".

"Я не можу так само закликати голосувати чи не голосувати за Володимира Зеленського . Я його просто не знаю, як не знає його ще країна", - додав він.

За його словами, тепер "Громадянська позиція" сконцентрується на парламентських виборах для формування нового уряду.

Також Гриценко сказав, що на новообраному главі держави буде величезна відповідальність, також величезна відповідальність на людях, які голосуватимуть.

Він вважає, що виборці, які підтримали його 31 березня, – це "розумні, освічені, добре поінформовані люди з активною позицією", які зроблять свій вибір 21 квітня.