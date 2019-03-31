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Гриценко: Я за жодних умов не проголосую за Порошенка

"Я не хочу ще 5 років обману і мародерства"
Очільник "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко заявив, що за жодних умов не підтримає у другому турі Петра Порошенка.
Гриценко: Я за жодних умов не проголосую за Порошенка Фото: з відкритих джерел

"Я не хочу ще 5 років обману і мародерства і тому, за жодних умов, я не підтримаю і не проголосую за Петра Порошенка. Я його добре знаю", - озвучив Гриценко свою особисту думку після оголошення попередніх результатів Національних екзит-полів, повідомляє "Українська правда".

"Я не можу так само закликати голосувати чи не голосувати за Володимира Зеленського . Я його просто не знаю, як не знає його ще країна",  - додав він.

За його словами, тепер "Громадянська позиція" сконцентрується на парламентських виборах для формування нового уряду.

Також Гриценко сказав, що на новообраному главі держави буде величезна відповідальність, також величезна відповідальність на людях, які голосуватимуть.

Він вважає, що виборці, які підтримали його 31 березня, – це "розумні, освічені, добре поінформовані люди з активною позицією", які зроблять свій вибір 21 квітня.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.

Чинного президента Петра Порошенка підтримали 17,8% респондентів, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 14,2%.

 

 

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31 03 2019 20:44
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