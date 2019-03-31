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Гриценко заявив, що братиме участь у парламентських виборах

"І тому зараз, після завершення робити штабів, членів наших комісій, ми чітко визначимося щодо формату участі в парламентських виборах"
Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, який за даними екзит-полів посідає п’яте місце на виборах президента, подякував громадянам за підтримку та заявив, що братиме участь у парламентських виборах.
Гриценко заявив, що братиме участь у парламентських виборах Анатолій Гриценко. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Цього року три тури виборів влади. Перший – президентський, другий – президентський і далі парламентські вибори. І тому зараз, після завершення робити штабів, членів наших комісій, ми чітко визначимося щодо формату участі в парламентських виборах. І всі ті політичні сили, партії, громадські організації, наша команда в широкому плані, ми разом підемо на парламентські вибори", – сказав Гриценко на брифінгу, повідомляє "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.

Чинного президента Петра Порошенка підтримали 17,8% респондентів, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 14,2%.

За висуванця проросійської партії "За життя" Юрія Бойка проголосували 9,24%, за лідера "Громадянської ініціативи" Анатолія Гриценка - 7,91%, за колишнього главу СБУ Ігоря Смєшка - 6,74%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 4 , 63%.

 
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31 03 2019 21:38
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