Гриценко зустрівся із Зеленським і "домовився продовжити спілкування"
"Сьогодні зустрічався з Володимиром Зеленським. Чи не для власного працевлаштування або входження нашої команди в його команду, а щоб відчути і зрозуміти людину, яка має реальний шанс стати главою держави", - написав Гриценко на своїй сторінці в Facebook.
Політик зазначив, що, по йому думку, Зеленський не готовий до посади президента, але "відповідальність усвідомлює, готовий докладати зусиль і декларує намір спиратися на професіоналів".
Говорячи про зобов'язання Зеленського перед олігархом Ігорем Коломойським, Гриценко написав, що Зеленський "запевнив, що немає ніяких", так само як і домовленостей з іншими високопоставленими чиновниками. Разом з тим у кандидата в президенти зараз немає кандидатів на посади в СБУ, ГПУ, НБУ, Міноборони і МЗС.
"Чи піде він на публічні дебати з Петром Порошенко на НСК Олімпійський? Чи піде і серйозно до них готується. Адекватно він оцінює свого суперника, його сильні сторони і його підступність для збереження президентського крісла? Адекватно, шапкозакидацького настрою немає", - написав Гриценко.
"Домовилися продовжити спілкування, адже на кону не мої або його інтереси - інтереси країни і держави", - написав Гриценко.
Політик також додав, що особисто проголосує за Зеленського, "коли він публічно представить свою команду і якщо кандидати на ключові пости будуть для мене переконливими".
Нагадаємо, що очільник "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко заявив, що за жодних умов не підтримає у другому турі Петра Порошенка.
Анатолій Гриценко раніше підтвердив, що команда Петра Порошенка намагалась вмовити його підтримати чинного президента.
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