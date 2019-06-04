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Гриценко зустрівся із Зеленським і "домовився продовжити спілкування"

На думку Гриценка, Зеленський не готовий до посади глави держави, але усвідомлює відповідальність
Колишній кандидат в президенти, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко зустрівся з Володимиром Зеленським, щоб визначитися з голосуванням у другому турі виборів.
Гриценко зустрівся із Зеленським і "домовився продовжити спілкування" Анатолій Гриценко. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Сьогодні зустрічався з Володимиром Зеленським. Чи не для власного працевлаштування або входження нашої команди в його команду, а щоб відчути і зрозуміти людину, яка має реальний шанс стати главою держави", - написав Гриценко на своїй сторінці в Facebook.

Політик зазначив, що, по йому думку, Зеленський не готовий до посади президента, але "відповідальність усвідомлює, готовий докладати зусиль і декларує намір спиратися на професіоналів".

Говорячи про зобов'язання Зеленського перед олігархом Ігорем Коломойським, Гриценко написав, що Зеленський "запевнив, що немає ніяких", так само як і домовленостей з іншими високопоставленими чиновниками. Разом з тим у кандидата в президенти зараз немає кандидатів на посади в СБУ, ГПУ, НБУ, Міноборони і МЗС.

"Чи піде він на публічні дебати з Петром Порошенко на НСК Олімпійський? Чи піде і серйозно до них готується. Адекватно він оцінює свого суперника, його сильні сторони і його підступність для збереження президентського крісла? Адекватно, шапкозакидацького настрою немає", - написав Гриценко.

"Домовилися продовжити спілкування, адже на кону не мої або його інтереси - інтереси країни і держави", - написав Гриценко.

Політик також додав, що особисто проголосує за Зеленського, "коли він публічно представить свою команду і якщо кандидати на ключові пости будуть для мене переконливими".

Нагадаємо, що очільник "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко заявив, що за жодних умов не підтримає у другому турі Петра Порошенка.

Анатолій Гриценко раніше підтвердив, що команда Петра Порошенка намагалась вмовити його підтримати чинного президента.

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06 04 2019 22:23
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