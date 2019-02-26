Гриценку не дозволили “виносити” Держреєстр виборців із ЦВК

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні

Центрвиборчком повторно відмовився надати кандидату в президенти Анатолію Гриценку дозвіл ознайомлюватися з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців поза межами приміщення ЦВК.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Центрвиборчкому, повідомляє прес-служба комісії.

"На виконання постанови Верховного Суду Комісія повторно розглянула заяву кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. про внесення змін до пункту 3.5 Порядку передачі електронної копії бази даних Державного реєстру виборців депутатським фракціям у Верховній Раді України та кандидатам на пост Президента України при підготовці проведення виборів Президента України, затвердженого постановою ЦВК від 26 березня 2014 року № 74. Вказані зміни передбачають надання можливості кандидату на пост Президента України ознайомлюватися з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців поза межами приміщення Центральної виборчої комісії без доступу третіх осіб для такого перегляду. Враховуючи всі обставини, Комісія повторно відмовила у задоволенні вказаної заяви, оскільки не вбачає правових підстав для внесення відповідних змін до зазначеного Порядку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Верховний суд зобов'язав Центрвиборчком розглянути заяву кандидата у президенти, лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка про внесення змін до постанови ЦВК щодо доступу до Державного реєстру виборців.