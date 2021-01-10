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Гривня стала однією з найприбутковіших валют у 2021 році - Bloomberg

Українська гривня посідає шосту позицію в рейтингу
Українська гривня увійшла в десятку найприбутковіших валют світу щодо американського долара в 2021 році.
Гривня стала однією з найприбутковіших валют у 2021 році - Bloomberg Фото: з відкритих джерел
Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg. 
 
На першому місці знаходиться сейшельська рупія, яка на 60% зміцнилася завдяки відновленню туристичного бізнесу. Це найкращий результат серед 146 валют, за даними Bloomberg, у всьому світі.
 
 
На другому місці замбійська квача, на третьому - мозамбіцький метикал.
 
Українська гривня посідає шосту позицію в рейтингу.
 
Також до десятки валют, які зміцнилися найбільше, увійшли грузинський ларі, білоруський рубль, угандійський шилінг і домініканський песо.
 
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01 10 2021 14:38
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