Гривня стала однією з найприбутковіших валют у 2021 році - Bloomberg Українська гривня посідає шосту позицію в рейтингу

Українська гривня увійшла в десятку найприбутковіших валют світу щодо американського долара в 2021 році.

Фото: з відкритих джерел

Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg. На першому місці знаходиться сейшельська рупія, яка на 60% зміцнилася завдяки відновленню туристичного бізнесу. Це найкращий результат серед 146 валют, за даними Bloomberg, у всьому світі. На другому місці замбійська квача, на третьому - мозамбіцький метикал. Українська гривня посідає шосту позицію в рейтингу. Також до десятки валют, які зміцнилися найбільше, увійшли грузинський ларі, білоруський рубль, угандійський шилінг і домініканський песо. Читайте також: Сезонне загострення. Як довго ще падатиме долар?

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