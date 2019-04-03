Гуайдо повертається до Венесуели, де його можуть заарештувати
Гуайдо, який останні кілька днів їздив в країни Латинської Америки, щоб заручитися підтримкою, вилетів з Салінаса в портове місто Гуаякіль в Еквадорі, після зустрічі з президентом Еквадору Леніним Морено, повідомляє "Українська правда" з посиланням на Reuters.
"Спасибі президенту Леніну за його глибоку підтримку нашої справи", - написав Гуайдо в Twitter.
Невідомо, куди він полетить з Гуаякіля. Прес-служба Гуайдо тримає в секреті подробиці його пересувань. Щоб прибути в Каракас до понеділка, він може сісти на комерційний рейс з Боготи або Панама-Сіті.
Минулого тижня Гуайдо знехтував накладеною судом забороною на поїздки, коли перетнув кордон з Колумбією, щоб допомогти відправці вантажівок з гуманітарною допомогою до Венесуели, які, в результаті, були зупинені військовими.
Після повернення Гуайдо додому венесуельська влада може спробувати заарештувати його.
Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок сутичок на кордоні Венесуели і Колумбії зросла до чотирьох, ще близько 100 людей дістали травми. Зіткнення відбулись через намагання опозиції ігнорувати урядову заборону і пропустити гуманітарну допомогу в країну.
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