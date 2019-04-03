Гуайдо повертається до Венесуели, де його можуть заарештувати

"Спасибі президенту Леніну за його глибоку підтримку нашої справи"

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо повертається додому, щоб очолити нові протести проти президента Ніколаса Мадуро, який погрожував йому арештом.

Гуайдо, який останні кілька днів їздив в країни Латинської Америки, щоб заручитися підтримкою, вилетів з Салінаса в портове місто Гуаякіль в Еквадорі, після зустрічі з президентом Еквадору Леніним Морено, повідомляє "Українська правда" з посиланням на Reuters.

"Спасибі президенту Леніну за його глибоку підтримку нашої справи", - написав Гуайдо в Twitter.

Невідомо, куди він полетить з Гуаякіля. Прес-служба Гуайдо тримає в секреті подробиці його пересувань. Щоб прибути в Каракас до понеділка, він може сісти на комерційний рейс з Боготи або Панама-Сіті.

Минулого тижня Гуайдо знехтував накладеною судом забороною на поїздки, коли перетнув кордон з Колумбією, щоб допомогти відправці вантажівок з гуманітарною допомогою до Венесуели, які, в результаті, були зупинені військовими.

Після повернення Гуайдо додому венесуельська влада може спробувати заарештувати його.

Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок сутичок на кордоні Венесуели і Колумбії зросла до чотирьох, ще близько 100 людей дістали травми. Зіткнення відбулись через намагання опозиції ігнорувати урядову заборону і пропустити гуманітарну допомогу в країну.