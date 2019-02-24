Кількість загиблих унаслідок сутичок на кордоні Венесуели зросла

25 лютого Гуайдо відправиться до столиці Колумбії Боготи на зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом

Кількість загиблих унаслідок сутичок на кордоні Венесуели і Колумбії зросла до чотирьох, ще близько 100 людей дістали травми. Зіткнення відбулись через намагання опозиції ігнорувати урядову заборону і пропустити гуманітарну допомогу в країну.

Після невдалої спроби прориву урядової блокади лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив, що боротьба продовжуватиметься і заявив, що "ми повинні залишити всі свої можливості відкритими для звільнення нашої батьківщини", повідомляє "Громадське".

25 лютого Гуайдо відправиться до столиці Колумбії Боготи на зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом та іншими регіональними лідерами в групі "Ліма".

Нагадаємо, що у Венесуелі під час сутичок на кордоні з Колумбією між військовими та протестувальниками, які намагаються доставити в країну гуманітарну допомогу, щонайменше 300 людей дістали поранення і двоє загинули.