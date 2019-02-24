НОВИНИКількість загиблих унаслідок сутичок на кордоні Венесуели і Колумбії зросла до чотирьох, ще близько 100 людей дістали травми. Зіткнення відбулись через намагання опозиції ігнорувати урядову заборону і пропустити гуманітарну допомогу в країну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість загиблих унаслідок сутичок на кордоні Венесуели зросла
25 лютого Гуайдо відправиться до столиці Колумбії Боготи на зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом
Фото:EPA-EFE/ERNESTO GUZMÁN JR.
Після невдалої спроби прориву урядової блокади лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив, що боротьба продовжуватиметься і заявив, що "ми повинні залишити всі свої можливості відкритими для звільнення нашої батьківщини", повідомляє "Громадське".
25 лютого Гуайдо відправиться до столиці Колумбії Боготи на зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом та іншими регіональними лідерами в групі "Ліма".
Нагадаємо, що у Венесуелі під час сутичок на кордоні з Колумбією між військовими та протестувальниками, які намагаються доставити в країну гуманітарну допомогу, щонайменше 300 людей дістали поранення і двоє загинули.
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