Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Кількість загиблих унаслідок сутичок на кордоні Венесуели зросла

25 лютого Гуайдо відправиться до столиці Колумбії Боготи на зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом
Кількість загиблих унаслідок сутичок на кордоні Венесуели і Колумбії зросла до чотирьох, ще близько 100 людей дістали травми. Зіткнення відбулись через намагання опозиції ігнорувати урядову заборону і пропустити гуманітарну допомогу в країну.
Кількість загиблих унаслідок сутичок на кордоні Венесуели зросла Фото:EPA-EFE/ERNESTO GUZMÁN JR.

Після невдалої спроби прориву урядової блокади лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив, що боротьба продовжуватиметься і заявив, що "ми повинні залишити всі свої можливості відкритими для звільнення нашої батьківщини", повідомляє "Громадське".

25 лютого Гуайдо відправиться до столиці Колумбії Боготи на зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом та іншими регіональними лідерами в групі "Ліма".

Нагадаємо, що у Венесуелі під час сутичок на кордоні з Колумбією між військовими та протестувальниками, які намагаються доставити в країну гуманітарну допомогу, щонайменше 300 людей дістали поранення і двоє загинули.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 02 2019 22:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.