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Gucci й Facebook подали позов проти міжнародного виробника підробок

Цей судовий процес - перший у своєму роді для Facebook і Gucci - є природним наступним кроком у розвитку нашого партнерства
Компанія Facebook та філія італійського модного бренду Gucci America подали спільний судовий позов проти голови міжнародного підприємства, яке виробляє контрафактну продукцію.
Gucci й Facebook подали позов проти міжнародного виробника підробок Фото: gettyimages.com
"Сьогодні (26 квітня) Facebook і Gucci подали спільний позов проти очільника міжнародного підприємства з виробництва контрафактної продукції", - йдеться у відповідній заяві, розміщеній на сайті Facebook, повідомляє Укрінформ.
 
Позов подано до окружного суду США по Північному округу штату Каліфорнія за порушення умов Facebook та Instagram і порушення прав інтелектуальної власності Gucci.
 
Зокрема, як зазначено, відповідач "використовував кілька облікових записів Facebook та Instagram, щоб ухилитися від правозастосовних заходів Facebook і продовжувати просувати продаж підробленої продукції Gucci".
 
При цьому правила Facebook та Instagram суворо забороняють порушення прав інтелектуальної власності, включаючи продаж чи рекламу підробленої продукції.
 
"Цей судовий процес - перший у своєму роді для Facebook і Gucci - є природним наступним кроком у розвитку нашого партнерства", – наголосили в компанії Facebook.
 
Обидві компанії планують "продовжувати свої зусилля з боротьби з підробками".
 
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27 04 2021 13:15
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