Gucci й Facebook подали позов проти міжнародного виробника підробок

Цей судовий процес - перший у своєму роді для Facebook і Gucci - є природним наступним кроком у розвитку нашого партнерства

Компанія Facebook та філія італійського модного бренду Gucci America подали спільний судовий позов проти голови міжнародного підприємства, яке виробляє контрафактну продукцію.

"Сьогодні (26 квітня) Facebook і Gucci подали спільний позов проти очільника міжнародного підприємства з виробництва контрафактної продукції", - йдеться у відповідній заяві, розміщеній на сайті Facebook, повідомляє Укрінформ.

Позов подано до окружного суду США по Північному округу штату Каліфорнія за порушення умов Facebook та Instagram і порушення прав інтелектуальної власності Gucci.

Зокрема, як зазначено, відповідач "використовував кілька облікових записів Facebook та Instagram, щоб ухилитися від правозастосовних заходів Facebook і продовжувати просувати продаж підробленої продукції Gucci".

При цьому правила Facebook та Instagram суворо забороняють порушення прав інтелектуальної власності, включаючи продаж чи рекламу підробленої продукції.

"Цей судовий процес - перший у своєму роді для Facebook і Gucci - є природним наступним кроком у розвитку нашого партнерства", – наголосили в компанії Facebook.

Обидві компанії планують "продовжувати свої зусилля з боротьби з підробками".