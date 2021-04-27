БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКомпанія Facebook та філія італійського модного бренду Gucci America подали спільний судовий позов проти голови міжнародного підприємства, яке виробляє контрафактну продукцію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Gucci й Facebook подали позов проти міжнародного виробника підробок
Цей судовий процес - перший у своєму роді для Facebook і Gucci - є природним наступним кроком у розвитку нашого партнерства
Фото: gettyimages.com
"Сьогодні (26 квітня) Facebook і Gucci подали спільний позов проти очільника міжнародного підприємства з виробництва контрафактної продукції", - йдеться у відповідній заяві, розміщеній на сайті Facebook, повідомляє Укрінформ.
Позов подано до окружного суду США по Північному округу штату Каліфорнія за порушення умов Facebook та Instagram і порушення прав інтелектуальної власності Gucci.
Зокрема, як зазначено, відповідач "використовував кілька облікових записів Facebook та Instagram, щоб ухилитися від правозастосовних заходів Facebook і продовжувати просувати продаж підробленої продукції Gucci".
При цьому правила Facebook та Instagram суворо забороняють порушення прав інтелектуальної власності, включаючи продаж чи рекламу підробленої продукції.
"Цей судовий процес - перший у своєму роді для Facebook і Gucci - є природним наступним кроком у розвитку нашого партнерства", – наголосили в компанії Facebook.
Обидві компанії планують "продовжувати свої зусилля з боротьби з підробками".
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27 04 2021 13:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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