Гуманітарну допомогу на 400 мільйонів доларів Саудівська Аравія надасть Україні

Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу в 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє УНН.

Відповідна заява з’явилася після перемовин Президента України Володимира Зеленського та Спадкоємного принца Королівства Саудівська Аравія Мухаммада бін Салмана у п’ятницю.

"Президент також висловив подяку та вдячність за рішення керівництва Саудівської Аравії запропонувати Україні додатковий пакет гуманітарної допомоги обсягом 400 млн доларів, який сприятиме полегшенню страждань українських громадян на хвилі кризи. Він наголосив, що ці ініціативи щодо надання гуманітарної допомоги є свідченням прагнення принца полегшити людські українського народу, який він ніколи не забуде", – йдетьсяя в повідомленні.

Спадкоємний принц також наголосив, що поважає територіальну цілісність та суверенітет України. Він додав, що голосування Королівства за резолюцію, що засуджує анексію росією українських територій, випливає з відданості Саудівської Аравії глибоко вкоріненим у Статуті ООН принципам і міжнародному праві.