Найбільшу партію гуманітарки в Україну направлять з Франції

Це найбільша за масштабом гуманітарна операція, де ми зібрали для допомоги Україні понад тонну гуманітарного вантажу

Із Марселя (Франція) вже завтра має вирушити корабель із понад тонною гуманітарного вантажу для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг очільника МЗС Франції Катрін Колонни.

"Це найбільша за масштабом гуманітарна операція, де ми зібрали для допомоги Україні понад тонну гуманітарного вантажу", - сказала вона.

Колонна заявила, що завтра ввечері вона буде в Марселі на відправленні цього корабля.