CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІз Марселя (Франція) вже завтра має вирушити корабель із понад тонною гуманітарного вантажу для України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Найбільшу партію гуманітарки в Україну направлять з Франції
Це найбільша за масштабом гуманітарна операція, де ми зібрали для допомоги Україні понад тонну гуманітарного вантажу
Фото: European Union in Ukraine/facebook.com
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг очільника МЗС Франції Катрін Колонни.
"Це найбільша за масштабом гуманітарна операція, де ми зібрали для допомоги Україні понад тонну гуманітарного вантажу", - сказала вона.
Колонна заявила, що завтра ввечері вона буде в Марселі на відправленні цього корабля.
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27 09 2022 21:50 МЕДІА
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