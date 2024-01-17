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Гуманітарним коридором Чорного моря прийшли пів тисячі суден

17 січня 2024, 17:39
Гуманітарним коридором Чорного моря прийшли пів тисячі суден
На сьогодні Чорноморським гуманітарним коридором пройшли 515 суден і доставили 16,5 мільйона тонн зерна та інших вантажів.

Про це пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк написала в соцмережі X (Twitter).

"Станом на сьогодні 515 суден безпечно пройшли через Чорноморський гуманітарний коридор, доставивши на світові ринки 16,5 мільйона тонн зерна та інших вантажів. Це велике досягнення, яке допомагає працівникам і бізнесу та дає змогу українській економіці зростати, незважаючи на жахливу війну, яку розв'язала росія", - йдеться в дописі. 

На кінець листопада було відомо, що морським коридором пройшло більше 150 суден

Також стало відомо, як 24 лютого 2022 року росія планувала відрізати Україну від Чорного моря.

 

Чорне морегуманітарний коридор

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