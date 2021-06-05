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Гумдопомога Індії для боротьби з COVID-19 не доходить до населення - CNN

Головною проблемою телеканал називає логістичний жах" у цій країні
Надіслана до Індії міжнародна гуманітарна допомога для боротьби з потужною хвилею захворюваності на COVID-19 не доходить до населення.
Гумдопомога Індії для боротьби з COVID-19 не доходить до населення - CNN Фото: з вільних джерел

За даними журналістів, місцева влада не може оперативно організувати прийом і розподіл вантажів, які надходять з-за кордону, повідомляє "Укрінформ". Велика частина контейнерів із медикаментами та обладнанням далі залишається в аеропорту.

Найбільшою проблемою є кисень для заражених. Центральна влада заявляє про прогрес, проте лікарі та пацієнти говорять про інше: брак кисню все частіше стає головною причиною смертей. У столиці країни, Нью-Делі, ситуація настільки критична, що Верховний суд країни зажадав від державного керівництва негайно забезпечити пацієнтів кисневими балонами.

Очікується, що за нинішніх темпів поширення хвороби до середини червня Індія може вийти на перше місце в світі за числом хворих: загальна кількість випадків COVID-19 може сягнути до того часу 50 мільйонів.

Варто зазначити, що за офіційними даними, в Індії зафіксовано новий антирекорд добової смертності через коронавірус - 3 780 жертв. За добу в країні виявили 382 315 випадків зараження коронавірусом, загальне число інфікованих за весь час епідемії в країні сягнуло 20 665 148. Всього в країні з початку пандемії 226 188 жертв COVID.

Загалом Індія посідає друге місце після США у світовій статистиці за кількістю випадків COVID-19.

Індійський уряд на чолі з прем’єром Нарендрою Моді утримується від запровадження національного локдауну, але багато штатів вдаються до власних обмежувальних заходів для стримування поширення коронавірусу. На цьому тлі владна партія втрачає позиції на місцевих виборах: вона вже програла в ключовому штаті Західна Бенгалія. Моді критикують за те, що він зосереджений зараз на голосуванні більше, ніж на ситуації з епідемією.

Нагадаємо, що Франція та Канаду проведуть гуманітарну операцію із надання Індії допомоги у боротьбі із кризовою ситуацією, яка склалася через загострення пандемії COVID-19.

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06 05 2021 11:11
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