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ГУР атакувало два банки росії

23 вересня 2024, 12:52
ГУР атакувало два банки росії
В російських банках наразі порушено роботу сайтів, немає доступу до послуг інтернет-банкінгу і не працюють мобільні додатки.

Українська розвідка атакувала "Россільгоспбанк" і ПАТ "московський кредитний банк". 

Кібератаку здійснили спеціалісти Головного управління розвідки Міноборони, пише РБК-Україна.

Співрозмовники розповіли, що в цих банках наразі порушено роботу сайтів, немає доступу до послуг інтернет-банкінгу і не працюють мобільні додатки.

Наразі технічні служби банків не можуть визначити, коли відновиться стабільна робота сервісів.

"Ці акції не мають визначеного терміну дії. Фінансова система рф зазнаватиме ударів рівно до того часу, доки останній окупант не залишить територію України. Росіяни мають усвідомлювати, що кожна фінансова установа - законна ціль для наших Сил безпеки і оборони, адже всі вони беруть участь у фінансуванні окупаційної армії", - кажуть джерела.

Нагадаємо, що в липні ГУР заявило про атаку на майже сотню російських вебресурсів.

 

кібератакарозвідка

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