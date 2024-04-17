Сьогодні вранці українська розвідка атакувала завод у Татарстані, де виробляють літаки Ту-22М і Ту-160М.

Про це повідомляє РБК Україна, посилаючись на джерела в спецслужбах.

Українські дрони вранці атакували авіаційний завод у російському Татарстані, де ціллю став авіазавод імені Горбунова у Казані, і де росія виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М.

Вибухи на території авіазаводу ім. Горбунова у Казані пролунали зранку.

росЗМІ і користувачі соцмереж кажуть, що перед вибухами спрацювала сирена повітряної тривоги в районі казанського авіаційного заводу і розпочалася евакуація персоналу з території підприємства.

росавіація заявила, що аеропорти Казані, Нижньокамська і Нижнього Новгорода тимчасово не приймають та не відправляють літаки.

В мережі почали поширювати фото і відео вибухів на території заводу, спричинених атакою безпілотників.

Сьогодні ж в ГУР заявили про знищення російського гелікоптера Мі-8 у Самарі.