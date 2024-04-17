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В ГУР заявили про знищення російського гелікоптера Мі-8 в Самарі

17 квітня 2024, 11:54
В ГУР заявили про знищення російського гелікоптера Мі-8 в Самарі
Фото: hromadske.tv
Сьогодні на аеродромі "Кряж" в російському місті Самара було знищено радянський багатоцільовий вертоліт Мі-8.

Про це Головне управління розвідки написало в Telegram-каналі.

"17 квітня 2024 року на аеродромі «кряж» у місті самара знищено транспортний вертоліт Мі-8. Агресор використовував вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу", - йдеться в дописі. 

Розвідники додали, що вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.

Крім того, ГУР в лютому атакували російський корабель "Цезарь Куніков" знищили морські ударні дрони Magura.

 

мі-8Втрати росії на війнірозвідники

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