Українська армія вразила гвинтокрил рф за допомогою дрона

02 жовтня 2025, 18:08
Су-34. Фото: VG
росіяни були впевнені у відсутності української ППО, але насправді ЗСУ виставили підготовлений муляж комплексу.

Українська армія застосувала нестандартні методи для збиття російської авіації, зокрема літака Су-34 та гвинтокрила Мі-8.

Як пише BILD, Київ використав ЗРК Patriot, про знищення якого росіяни відзвітували напередодні.

росіяни були впевнені у відсутності української ППО, але насправді ЗСУ виставили підготовлений муляж комплексу. Справжній залишили у засідці, і 25 вересня він уразив російський літак. Один член екіпажу загинув, другий окупант вижив.

Потім на Донеччині вперше знищили російський вертоліт Мі-8 за допомогою дрона-камікадзе. За інформацією BILD, українська розвідка заздалегідь відстежувала маршрути російських пілотів і кілька днів поспіль запускала дрони до їхньої зони польоту. У понеділок, 29 вересня, розрахунок виявився точним, і російський гвинтокрил збили дроном.

Як зазначає військовий оглядач BILD Юліан Репке, навіть за умов значної переваги росії у повітрі, Київ все ще може використовувати нові тактики та завдавати москві чутливих ударів.  

війнаЗСУсу-34мі-8

