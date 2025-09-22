Українська розвідка вперше знищила два літаки ворога в Криму

Також вдалося уразити гелікоптер Мі-8.

На території тимчасово окупованого Криму спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України "Примари" знищив два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перший випадок ураження таких літаків у світовій практиці.

Як зазначили у ГУР, подія сталася 21 вересня.

За даними відомства, Бе-12 "Чайка" оснащені високовартісними системами для виявлення та боротьби з підводними човнами, що робить їх важливим елементом російських морських операцій.

Окрім двох літаків-амфібій, під час того ж нальоту українські розвідники уразили ще один багатоцільовий гелікоптер російських військ Мі-8.

Літак-амфібія Бе-12 "Чайка" - це радянський протичовновий літак, створений у 1960-х роках у КБ Берєва. Він здатний злітати як із суші, так і з водної поверхні. Основне призначення літака - виявлення, супровід і знищення підводних човнів, а також пошуково-рятувальні операції. Бе-12 оснащений гідроакустичними буями, магнітометром, радіолокаційними станціями та може нести торпеди, глибинні бомби й інше спеціалізоване озброєння.