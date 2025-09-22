Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Українська розвідка вперше знищила два літаки ворога в Криму

22 вересня 2025, 09:36
Українська розвідка вперше знищила два літаки ворога в Криму
Фото: hromadske.tv
Також вдалося уразити гелікоптер Мі-8.

На території тимчасово окупованого Криму спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України "Примари" знищив два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перший випадок ураження таких літаків у світовій практиці.

Як зазначили у ГУР, подія сталася 21 вересня.

За даними відомства, Бе-12 "Чайка" оснащені високовартісними системами для виявлення та боротьби з підводними човнами, що робить їх важливим елементом російських морських операцій.

Окрім двох літаків-амфібій, під час того ж нальоту українські розвідники уразили ще один багатоцільовий гелікоптер російських військ Мі-8.

Літак-амфібія Бе-12 "Чайка" - це радянський протичовновий літак, створений у 1960-х роках у КБ Берєва. Він здатний злітати як із суші, так і з водної поверхні. Основне призначення літака - виявлення, супровід і знищення підводних човнів, а також пошуково-рятувальні операції. Бе-12 оснащений гідроакустичними буями, магнітометром, радіолокаційними станціями та може нести торпеди, глибинні бомби й інше спеціалізоване озброєння.

Кримлітакивинищувачімі-8Бе-12 "Чайка"

Останні матеріали

Міф про
Політика
Міф про "російський каток" провалився. Українська гнучкість проти російської інертності – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 21 вересня 2025, 21:49
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється