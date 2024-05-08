ГУР хакнуло російські онлайн-сервіси 1С

Кібер спеціалісти Головного управління розвідки Міноборони України вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

російська компанія 1С спеціалізується на підтримці й розробці компʼютерних програм для ведення ділових баз даних.

"Масштабна кібератака почалася 7 травня. Окрім онлайн-ресурсів 1С, атакою вивели з ладу ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y та сервер віддаленої роботи 1С - Scloud", - розказали джерела.

росіяни масово скаржаться на відсутність доступу до онлайн-інструментів та серверів, а також у мережах активно пишуть про неспроможність служб підтримки відновити доступ до оплачених ресурсів.

Ми також повідомлялил, що ГУР "зламало" сайт міноборони росії.