ГУР ліквідувало операторів російських дронів у Токмаку

Пілоти керували розвідувальними безпілотниками.

Сьогодні в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області стався "гуркіт", внаслідок якого було знищено російських операторів безпілотників "Скат-350М".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України на Facebook-сторінці.

Зазначається, що вранці середи на околиці міста Токмак пролунав вибух, у результаті якого знищено УАЗ-452. В салоні автомобіля перебувало двоє російських окупантів – членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні безпілотників "Скат-350М".

Цей дрон розроблений для ведення цілодобової повітряної розвідки в оптичному та інфрачервоному діапазонах.

Як зауважили у розвідці, росіяни використовували цей безпілотник для виявлення позицій Сил оборони України в Запорізькій області та коригування артилерійського вогню.

"Обох російських операторів разом із БПЛА "Скат-350М", який вони перевозили у "буханці", було знищено", – резюмували у ГУР.

На початку липня ми писали, що п'ять світових рекордів ГУР зафіксовано у Книзі рекордів України.