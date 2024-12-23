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ПОЛІТИКА

ГУР МО: Північнокорейська артилерія в руках росіян – головна загроза на фронті

23 грудня 2024, 20:41
ГУР МО: Північнокорейська артилерія в руках росіян – головна загроза на фронті
Фото: з вільного доступу
Там розповіли, як відбуваються штурми північнокорейських ССО.

У ГУР МО розповіли, що для України значно серйознішою проблемою є північнокорейська артилерія, ніж тамтешня піхота.

У коментарі для Liga.net представник ГУР МО зауважив, що мова йде про самохідні артилерійські установки М-1989 Koksan. Їх росіяни використовують на різних ділянках фронту й атакують за допомогою цього озброєння мирне прифронтове населення.

"Можна сказати, що артилерію везуть у користування не корейців, а росіян. Корейці потрібні як м'ясо", — розповів розвідник. 

Він також зауважив, що штурмують позиції ЗСУ військові КНДР у групах, які складаються з 20-30 людей. Втім, північнокорейці в таких випадках йдуть на вірну смерть, адже зазвичай вони дезорієнтовані, не розуміють реалій війни та російської мови. 

Після того, як відповідні групи зазнають втрат, їх доукомплектовують особовим складом інших підрозділів. Зазвичай це окупанти з 94-ї окремої бригади армії КНДР. 

Нагадаємо, що Пхеньян виробляє та надсилає більше зброї до кремля для її війни в Україні, поглиблюючи їхній альянс і надаючи москві більше бойової потужності.

ГУРКНДРартилерійські снарядивійнаросія загроза

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