ГУР організувало диверсію в Сибіру

Події сталися в мерії одного з міст рф.

В росії в сибірському місті Мегіон сталася пожежа у будівлі місцевої адміністрації.

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на джерело у Головному управлінні розвідки Міноборони.

"28 жовтня 2024 року в результаті успішної операції ГУР МО України у місті Мегіон Ханти-Мансійського автономного округу згоріла будівля місцевої адміністрації. У вибиті три вікна першого поверху мерії залили напалм та підпалили, після чого на гарячу лінію ФСБ надійшов дзвінок з повідомленням про замінування будівлі", – повідомило джерело.

Наразі з’ясовують, чи справді в будівлі є вибухівка, пожежники чекали дозвіл на роботу, поки вогонь охоплював дедалі ширшу площу.

"Полум’я повністю знищило канцелярію, кабінет заступника мера та декілька інших приміщень. Коли увага й ресурси спеціальних та рятувальних служб міста Мегіон були прикуті до ліквідації пожежі в мерії, напалм уже був розлитий на автомобілі місцевої поліції на охоронюваній парковці", – додали в ГУР.

За даними джерела у воєнній розвідці, внаслідок другої пожежі було знищено щонайменше п’ять поліцейських автомобілів.

росЗМІ пишуть, що факт пожежі у Мегіоні і повідомляють про затримання жінки, яка начебто влаштувала пожежу.

За її словами, вона діяла за вказівками "телефонних шахраїв".