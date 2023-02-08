ГУР отримало технічну допомогу на ₴1,8 млн
Співробітники Головного управління розвідки Міноборони отримали пристрої для ведення розвідки, коригування вогню та резервного живлення, загальна вартість обладнання — ₴1,8 млн, написав сайт ГУР МО України.
До нього увійшли:
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- 18 зарядних станцій різної ємності;
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- 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise;
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- 10 планшетів для роботи з мапами та коригування вогню, а ще додаткову пам’ять та захист до них;
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- 4 ноутбуки для обробки даних;
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- 2 радіосканери;
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- 2 антени.
“Щиро вдячні волонтерам за чергове посилення можливостей Сил оборони. Дякуємо кожному і кожній, хто брав участь у благодійних зборах!” – додали співробітники розвідки.