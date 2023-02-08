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ГУР отримало технічну допомогу на ₴1,8 млн

08 лютого 2023, 15:29
ГУР отримало технічну допомогу на ₴1,8 млн
Волонтери фонду «Повернись живим» передали розвідникам технічну допомоги на загальну суму ₴1,8 мільйона.

Співробітники Головного управління розвідки Міноборони отримали пристрої для ведення розвідки, коригування вогню та резервного живлення, загальна вартість обладнання —  ₴1,8 млн, написав сайт ГУР МО України.

До нього увійшли:

  • - 18 зарядних станцій різної ємності;

  • - 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise;

  • - 10 планшетів для роботи з мапами та коригування вогню, а ще додаткову пам’ять та захист до них;

  • - 4 ноутбуки для обробки даних;

  • - 2 радіосканери;

  • - 2 антени.

Щиро вдячні волонтерам за чергове посилення можливостей Сил оборони. Дякуємо кожному і кожній, хто брав участь у благодійних зборах!” – додали співробітники розвідки.

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