В ГУР підтвердили слова Байдена, що рф у Бахмуті втратила 100 тисяч солдатів
Юсов додав, що оцінка президента США Джо Байдена щодо втрат росії під Бахмутом відповідає українським даним, який заявив про 100 тисяч російських військових.
Про це представник ГУР сказав в ефірі телемарафону.
"Тут жодних розбіжностей немає. Є питання різниці методології. Є один підхід, коли подаються загальні втрати разом із вбитими і пораненими. Або окремо ліквідовані і окремо поранені. Так само питання, за який період це подається", - зазначив він. За словами Юсова, відбувається постійний обмін інформацією з партнерами. "І між цими даними жодних розбіжностей немає. Втрати рашистів під Бахмутом справді колосальні і вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні заявленим результатам", - сказав Юсов.