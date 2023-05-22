Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що втрати росіян під Бахмутом - величезні.

Юсов додав, що оцінка президента США Джо Байдена щодо втрат росії під Бахмутом відповідає українським даним, який заявив про 100 тисяч російських військових.

Про це представник ГУР сказав в ефірі телемарафону.

"Тут жодних розбіжностей немає. Є питання різниці методології. Є один підхід, коли подаються загальні втрати разом із вбитими і пораненими. Або окремо ліквідовані і окремо поранені. Так само питання, за який період це подається", - зазначив він. За словами Юсова, відбувається постійний обмін інформацією з партнерами. "І між цими даними жодних розбіжностей немає. Втрати рашистів під Бахмутом справді колосальні і вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні заявленим результатам", - сказав Юсов.