Матеріали:
Теми:

В ГУР підтвердили слова Байдена, що рф у Бахмуті втратила 100 тисяч солдатів

22 травня 2023, 14:13
В ГУР підтвердили слова Байдена, що рф у Бахмуті втратила 100 тисяч солдатів
Фото: google.com
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що втрати росіян під Бахмутом - величезні.

Юсов додав, що оцінка президента США Джо Байдена щодо втрат росії під Бахмутом відповідає українським даним, який заявив про 100 тисяч російських військових. 

Про це представник ГУР сказав в ефірі телемарафону.

"Тут жодних розбіжностей немає. Є питання різниці методології. Є один підхід, коли подаються загальні втрати разом із вбитими і пораненими. Або окремо ліквідовані і окремо поранені. Так само питання, за який період це подається", - зазначив він. За словами Юсова, відбувається постійний обмін інформацією з партнерами. "І між цими даними жодних розбіжностей немає. Втрати рашистів під Бахмутом справді колосальні і вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні заявленим результатам", - сказав Юсов.

юсовГУР100000

Останні матеріали

Основи повітряної війни. Частина IV – Полювання росіян на ЗРК
Технології
Основи повітряної війни. Частина IV – Полювання росіян на ЗРК "Патріот" – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2023, 15:14
Україні недостатньо перемогти. росія має програти – Еліот Коен
Політика
Україні недостатньо перемогти. росія має програти – Еліот Коен
Переклад iPress – 22 травня 2023, 12:49
Основи повітряної війни. Частина ІІІ – Структура
Технології
Основи повітряної війни. Частина ІІІ – Структура "повітряних" команд росії та України – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2023, 09:18
Основи повітряної війни. Частина ІІ – Як з однієї системи ППО отримати відразу дві – Том Купер
Технології
Основи повітряної війни. Частина ІІ – Як з однієї системи ППО отримати відразу дві – Том Купер
Переклад iPress – 21 травня 2023, 16:21
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Політика
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Переклад iPress – 19 травня 2023, 15:14
Поразницька, безглузда дискусія Америки
Політика
Поразницька, безглузда дискусія Америки "Україна чи Тайвань". США повинні відновити свій потенціал лідерства – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 19 травня 2023, 12:06
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Технології
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2023, 10:03
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Політика
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Переклад iPress – 19 травня 2023, 08:31
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється