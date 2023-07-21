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ГУР повідомило про підготовку нової спроби заколоту у росії

21 липня 2023, 17:05
ГУР повідомило про підготовку нової спроби заколоту у росії
Фото: Reuters
Українська розвідка вважає, що "путінський режим дає тріщини".

Українська розвідка має інформацію про те, що у росії можуть готувати нові заколоти проти влади. Їх ніби то почали готувати після того, як бунт влаштував засновник терористичного угруповання "Вагнер" Євгєній Прігожин.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

На питання про те, чи є інформація про підготовку нових заколотів, Юсов відповів "так, дані є".

Разом з тим, він зазначив, що наразі інформацію про це розголошувати ніхто не буде, щоб не полегшувати роботу російським спецслужбам.

"Так. Дані є. Але навіщо ми зараз ділитимемося цими даними? Ми ж розуміємо, що нас у тому числі і ФСБ може дивитися. І вони це із задоволенням записують. Давайте не полегшувати їм роботу", - зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські правоохоронці затримали терориста Ігоря Гіркіна.

війна в УкраїніГУР МОУросія окупантизаколот прігожина

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