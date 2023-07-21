У росії затримали терориста Гіркіна

Інформацію підтвердила його дружина Мирослава Регінська.

російські силовики затримали колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Про це повідомляє росЗМІ та дружина Гіркіна.

За її словами, сьогодні до квартири Гіркіна приїхали представники Слідчого комітету рф. Саме вони затримали терориста.

"Мене в цей час удома не було. Незабаром, за словами консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли у невідомому напрямку", - заявляє Регінська.

Вона додала, що Гіркіну висунули звинувачення за ст. 282 КК рф (екстремізм).

Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнера".