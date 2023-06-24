ГУР про події в росії: ознака краху правлячого режиму путіна

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Україна нині продовжує спостерігати за подальшим перебігом ситуації в росії.

Події, що нині відбуваються в росії, - наслідок злочинної військової агресії правлячого режиму рф путіна.

Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов, в своєму інтерв’ю.

"Насамперед треба розуміти, що мова йде про внутрішній російський конфлікт і протистояння, які є прямим наслідком злочинної військової агресії режиму путіна проти України", - казав Юсов.

Він додав, що протистояння в росії - ознакоа краху її правлячого режиму.

Представник ГУР сказав,, що Україна нині продовжує спостерігати за подальшим перебігом подій на території країни-агресора.

Нагадаємо, що вчора Євгеній Прігожин звинуватив Міноборони росії в ракетному ударі по таборах ПВК "Вагнера".