"Нас 25 тисяч і ми йдемо розбиратися": Прігожин заявив про удар військ рф по тилових таборах "вагнерівців"

Ватажок ПВК "Вагнера" фактично оголосив про початок військового перевороту.

Євгеній Прігожин звинуватив Міноборони росії в ракетному ударі по таборах ПВК "Вагнера". Відео з наслідками удару з'явились у каналах, пов'язаних з ПВК. Там стверджувалося, що удару було завдано з тилового боку, тобто військовими МО рф. Згодом у аудіозверненні цю інформацію підтвердив і сам ватажок найманців.

Про це заявив засновник ПВК "Вагнера" Євген Прігожин, пише УП.

"Ці мерзоти, вони не заспокоїлися. Вони побачили, що ми не зламані, вони завдали ударів, ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинула безліч бійців, наших бойових товаришів", — заявив Прігожин.

За його словами, він був готовий йти на поступки Міноборони та підписати контракт, однак після цього кроку офіційного керівництва МО мови про це бути не може.

У іншому зверненні Прігожин заявив, що рада командирів ПВК "Вагнера" прийняла рішення "зупинити зло, яке несе військове керівництво росії".

"Я прошу всіх не чинити опір. Усіх, хто намагатиметься чинити опір, ми знищуватимемо, включно з будь-якими блокпостами на нашому шляху. Я прошу всіх зберігати спокій, не піддаватися на провокації, залишатися в своїх будинках. Бажано за маршрутом нашого прямування не виходити на вулицю. Ми розберемося з тими, хто знищує російських солдатів і повернемося на фронт. Справедливість у військах буде відновлена, а потім і справедливість у всій росії", — заявив він.

Він закликав росіян приєднатися до "армії ПВК".

"Нас 25 тисяч і ми йдемо розбиратися, чому в країні відбувається беззаконня. 25 тисяч очікують як тактичний резерв, а стратегічний - це вся армія та вся країна", - заявив він.

В Міноборони росії заявили, що всі відео нібито обстрілу позицій "Вагнера", які публікував Прігожин, не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією.