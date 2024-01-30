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росія створює "Африканський корпус", щоб замінити "вагнерівців" на континенті – Bloomberg

30 січня 2024, 13:35
росія створює
кремль намагається відновити у регіоні вплив часів Холодної війни на континенті і отримати контроль над бізнес-імперією "вагнерівців".

росія, намагаючись розширити свій вплив в Африці, набирає збройні сили, щоб замінити найманців ПВК "Вагнер" на всьому континенті.

Про це пише Bloomberg.

"Африканський корпус" (таку ж назву мав експедиційний корпус Вермахту в період Другої світової війни) посилить військову присутність росії через мережу баз, контрольованих Міністерством оборони.

Видання зазначає, що москва хоче відродити вплив часів Холодної війни на континенті в період різкого зниження впливу Заходу. Це також дозволить кремлю консолідувати контроль над бізнес-мережею вагнерівців в Африці, включно з потенційно прибутковими гірничодобувними інтересами.

Дж. Пітер Фам, колишній спеціальний посланник США в Сахелі зазначив, що реалізація такої стратегії, особливо з виходом Франції з регіону, може стати значущим і потенційно тривалим зрушенням у геополітичних і дипломатичних позиціях. 

Французькі війська, які боролися з повстанцями в Сахелі, залишили Малі та Буркіна-Фасо після того, як військові усунули цивільний уряд країн і стали ближчими росії.

"Африканський корпус" планує залучити новобранців і колишніх бійців, загалом до 20 тисяч солдатів, повідомило джерело у Міноборони. До середини року москва хоче розгорнути війська у щонайменше п'яти країнах, дружніх кремлю, – Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, Центральноафриканській Республіці і Нігері. 

Водночас на піку африканські операції "Вагнер" налічував щонайбільше кілька тисяч військовослужбовців. Окрім того, москва цьогоріч ще намагається залучити щонайменше 250 000 військових для війни в Україні.

Минулої середи близько 100 російських військових прибули до Буркіна-Фасо для захисту капітана Ібрагіма Траоре – солдата, який захопив владу унаслідок військового перевороту 2022 року.

У майбутньому рф має на меті побудувати регіональну штаб-квартиру у ЦАР, де протягом останніх шести років "Вагнер" вів жорстоку кампанію від імені президента, і долучився до апарату національної безпеки в обмін на діаманти та золото. Кількість російських військових у ЦАР подвоїлася до майже 2000 осіб з вересня.

Bloomberg водночас зазначає, що перехід до офіційної військової кампанії зруйнує "формальні відносини" щодо операцій "Вагнера", які "давали кремлю правдоподібне заперечення звинувачень ООН у військових злочинах в Африці, які були висунуті проти групи найманців".

Очікується, що разом з підтримкою режимів "Африканський корпус" збереже фокус вагнера на видобутку сировинних ресурсів для фінансування війни в Україні. 

"Поки що це може бути ребрендинг, але це вже відмінний результат для росіян. Несподівано вони відходять від Вагнера, для стримування якого Захід доклав багато зусиль − з'явилися нові щупальця гідри, і тепер вона називається "Африканським корпусом", – зазначив Лу Осборн, аналітик All Eyes on Wagner – консорціуму, який відстежує діяльність групи та її наступника.

війна в Україніросія окупантивагнерівціпрігожин

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