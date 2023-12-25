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В росії проти "вагнерівців", яких раніше відпустили, знову відкривають справи

25 грудня 2023, 19:02
В росії проти
Цього року в рф було заведено понад 190 кримінальних справ стосовно колишніх ув'язнених, які були помилувані за участь у бойових діях в Україні в складі ПВК "Вагнер".

Це сталося після того, як вони повернулсь до росії. 

Про це пише видання Верстка.

Журналісти дослідили, що найчастіше колишніх ув'язнених, які пройшли службу в ПВК, судять за статтями про крадіжку - 83 справи, порушення правил дорожнього руху - 27 справ,а ще за статтями про наркотики – 23 справи і вбивства або спроби вбивства – 20 справ. 

Також проти "вагнерівців" заведено справи за статтями про заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, викрадення автомобілів, напад або образу представника влади, шахрайство, викрадення людей і зґвалтування.

Раніше помилуваним ув'язненим призначають штрафи, примусові роботи чи умовні терміни. 

Реальні терміни ув'язнення призначаються лише тоді, коли внаслідок злочину загинули люди.

Видання пише, що в деяких кримінальних справах є не одна, а одразу кілька кримінальних статей. Десятьох найманців судять одразу за двома чи трьома кримінальними справами, а одного - за шістьма.

Реальна кількість кримінальних справ стосовно колишніх в'язнів, помилуваних після участі у повномасштабній війні в Україні, може бути більшою. російська влада намагається приховувати факт участі підсудних у бойових діях.

Як повідомлялося, після початку повномасштабної війни з Україною в рф на волю регулярно випускають убивць, ґвалтівників та засуджених за інші тяжкі злочини. Рідні вбитих та постраждалих протестують, але безрезультатно.

 

вагнерівцівагнеркримінальні справи

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