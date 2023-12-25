В росії проти "вагнерівців", яких раніше відпустили, знову відкривають справи
Це сталося після того, як вони повернулсь до росії.
Про це пише видання Верстка.
Журналісти дослідили, що найчастіше колишніх ув'язнених, які пройшли службу в ПВК, судять за статтями про крадіжку - 83 справи, порушення правил дорожнього руху - 27 справ,а ще за статтями про наркотики – 23 справи і вбивства або спроби вбивства – 20 справ.
Також проти "вагнерівців" заведено справи за статтями про заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, викрадення автомобілів, напад або образу представника влади, шахрайство, викрадення людей і зґвалтування.
Раніше помилуваним ув'язненим призначають штрафи, примусові роботи чи умовні терміни.
Реальні терміни ув'язнення призначаються лише тоді, коли внаслідок злочину загинули люди.
Видання пише, що в деяких кримінальних справах є не одна, а одразу кілька кримінальних статей. Десятьох найманців судять одразу за двома чи трьома кримінальними справами, а одного - за шістьма.
Реальна кількість кримінальних справ стосовно колишніх в'язнів, помилуваних після участі у повномасштабній війні в Україні, може бути більшою. російська влада намагається приховувати факт участі підсудних у бойових діях.
Як повідомлялося, після початку повномасштабної війни з Україною в рф на волю регулярно випускають убивць, ґвалтівників та засуджених за інші тяжкі злочини. Рідні вбитих та постраждалих протестують, але безрезультатно.
В кінці жовтня ми писали, що ПВК "Вагнер" переходить під керівництво росгвардії.