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ПВК "Вагнер" переходить під керівництво росгвардії

30 жовтня 2023, 08:36
ПВК
російська приватна військова компанія "Вагнер" заявила, що офіційно стає підрозділом росгвардії і повертається на війну.

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на заяву ПВК.

"Усім співробітникам запропоновано укласти індивідуальний контракт, інакше вони працюватимуть на умовах чинного. Уся структура "Вагнер", порядок роботи, командири залишаються тими самими", - йдеться в заяві. 

Також сказано, що база угруповання будується "з нуля" в зоні російської агресії в Україні, найманці готуються до роботи на "ближньому" за шість місяців (ймовірно, фронт України).

Крім того, найманці, які перейшли з ПВК до структур під керівництвом Міноборони рф та інших формувань, не будуть прийняті назад до складу "вагнерівців".

Нагадаємо, що в кінці серпня стало відомо, що  в росії впав літак, де був Прігожин - ватажок ПВК "Вагнер".

 

ПВК Вагнер^ росгвардія^

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