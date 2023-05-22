ГУР прокоментувала події на Бєлгородщині

Операцію проводять виключно громадяни росії.

Легіон "Свобода Росії" та учасники, "Російського добровольчого корпусу", які воюють на боці України, проводять операцію на території Білгородської області, аби створити там "смугу безпеки" для захисту мирних українців.

Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі "Суспільному".

"Так, сьогодні "Російський добровольчий корпус" та Легіон "Свобода Росії", які складаються з громадян російської федерації розпочали операцію по звільненню цих територій Білгородщини від так званого режиму путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення", — сказав Юсов.

Представник розвідки підкреслив, що операцію проводять виключно громадяни росії.

Вдень 22 травня "Русский добровольческий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, і легіон "Свобода Росії" заявили про звільнення населеного пункту Козинка у Бєлгородській області рф.

Вони додали, що зайшли в російський Грайворон і закликали жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".