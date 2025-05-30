ГУР провело спецоперацію у Владивостоку

На місці подій було 10 карет швидкої допомоги та евакуаційний гелікоптер.

Сьогодні, 30 травня, у місті Владивосток біля бухти Десантна чутно було два вибухи, які стали результатом успішної спецоперації Головного управління розвідки Міноборони.

Про це повідомила Українська правда, посилаючись на джерела в спецслужбах.

"Відбулось щонайменше два вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти в/ч 30926. Один в районі КПП, другий в місці перебування особового складу і командування військової частини. Уражено живу силу, військову техніку, спецзасоби", - заявили розвідники.

Відомо, що місцеві мешканці писали, що на місце події прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційний гелікоптер, а також з території військової частини військовими Уралами вивозили пошкоджену техніку.

В цей же час, уряд рф повідомив про вибухи двох газових балонів, в результаті яких "ніхто не постраждав".

Наразі у Владивостоку оголосили "режим контртерористичної операції", а територія навколо військової частини заблокована і було перекрито дорогу між бухтою Шамора та селищем Щитова.

155 бригада морської піхоти бере активну участь в бойових діях проти України. Зокрема, задокументовано її участь у боях у Маріуполі, Київській області, у Вугледарі та в Курській області.