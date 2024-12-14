Полковник російської армії Дмитро Мотренко намагається домовитися з представниками військових контингентів інших держав у Сирії про гарантії недоторканості.

Сотні російських військових не можуть дістатись з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі, бо бояться, що їхню колону накриють вогнем.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Полковник російської армії Дмитро Мотренко намагається домовитися з представниками військових контингентів інших держав у Сирії про гарантії недоторканості. Але поки що росіяни чекають у районі аеродрому Т4.

Тим часом близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до військово-морського порту в Тартусі та авіабази в Хмеймімі. На тлі цього в Сирію вже прибули найманці з російських приватних військових компаній, зокрема «африканського корпусу». Вони мають захистити підрозділи рф, які рухаються до баз.

До евакуації своїх військових росія хоче залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків ― перекидати війська, озброєння і техніку з Хмейміму до Ростова-на-Дону, Чкаловська і Владивостока.

Процесом виводу росіян із Сирії користуються деякі озброєні угруповання, зазначає ГУР. Вони вішають російський прапор на свої колони як прикриття для безперешкодного пересування, зокрема трасою М4.

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у "відповідь на місяці безперервних атак на цивільних" з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Станом на 8 грудня сирійська опозиція була вже в столиці Дамаску, а президент Башар Асад втік до росії.