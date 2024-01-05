ГУР здійснило рейд до Бєлгородської області

На території рф розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались росіяни і атакували російський взводний опорний пункт, де армія рф зазнала втрат.

Про це Головне управління розвідки Міноборони написало в Telegram-каналі.області.

"У зв’язку з почастішанням випадків диверсій з боку росіян й заради захисту цивільних українців, які проживають у громадах поблизу державного кордону та страждають від атак агресора, воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України реалізували комплекс спеціальних дій", - йдеться в дописі.

В ГУР додали, що відповідно до здобутих розвідданих, на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво окупаційної армії росії запланувало перевірку через невдоволення і скарги особового складу кепськими умовами служби.

"Перед приїздом московських “ревізорів” рядові загарбники заметушились ― стали проводити активні інженерні роботи. Аби завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці ГУР МО України спланували та здійснили спецоперацію", - додали в українській розвідці.

В ГУР повідомли, що під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт.

Через вогневий наліт із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих і поранених окупантів наразі невідома.

Днями в ГУР також розказали, що у Бєлгороді ліквідували офіцера слідчого комітету росії.