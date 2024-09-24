Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ГУР звільнило від росіян Вовчанський агрегатний завод (відео)

24 вересня 2024, 17:37
ГУР звільнило від росіян Вовчанський агрегатний завод (відео)
Операцію здійснили спеціальні групи ГУР.

Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони звільнили від російських військових Вовчанський агрегатний завод.

Про це ГУР повідомило в Telegram-каналі.

"Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони в результаті надзвичайно складної та успішної операції повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили загарбників в усіх будівлях підприємства", - йдеться в дописі.

В розвідці додали, що 24 вересня о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР Кирилу Буданову про успішне завершення операції.

Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК, "Терор".

Бійці ГУР здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з ворогом в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали у рукопашний бій.

Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську “фортецю”, задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45-ї бригади СпП повітряно-десантних військ.

Також проти українських розвідників безперервно застосовувалися значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи “Солнцепьок”.

Попри шалений опір ворога, бійцям ГУР вдалося знищити ворога, взяти полонених і поповнити обмінний фонд.

"Територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об’єкту", - додали в ГУР.

Днями стало відомо, що ГУР атакувало два банки росії.

 

ГУРвійна в Україні

Останні матеріали

Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Технології
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 15:43
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Політика
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 12:22
Необхідні росіянам для захоплення Покровська резерви витрачаються в Курській області. Декілька тисяч тон боєприпасів згоріли лише за 5 днів – Дональд Гілл
Cуспільство
Необхідні росіянам для захоплення Покровська резерви витрачаються в Курській області. Декілька тисяч тон боєприпасів згоріли лише за 5 днів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 01:48
Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 15:34
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 12:50
росіянам не вистачає сил ані на контрнаступ у Курській області. Ані для стримування українських військ – Том Купер
Cуспільство
росіянам не вистачає сил ані на контрнаступ у Курській області. Ані для стримування українських військ – Том Купер
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 08:09
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Політика
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 16:24
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Політика
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 12:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється