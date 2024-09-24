ГУР звільнило від росіян Вовчанський агрегатний завод (відео)

Операцію здійснили спеціальні групи ГУР.

Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони звільнили від російських військових Вовчанський агрегатний завод.

Про це ГУР повідомило в Telegram-каналі.

"Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони в результаті надзвичайно складної та успішної операції повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили загарбників в усіх будівлях підприємства", - йдеться в дописі.

В розвідці додали, що 24 вересня о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР Кирилу Буданову про успішне завершення операції.

Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК, "Терор".

Бійці ГУР здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з ворогом в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали у рукопашний бій.

Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську “фортецю”, задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45-ї бригади СпП повітряно-десантних військ.

Також проти українських розвідників безперервно застосовувалися значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи “Солнцепьок”.

Попри шалений опір ворога, бійцям ГУР вдалося знищити ворога, взяти полонених і поповнити обмінний фонд.

"Територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об’єкту", - додали в ГУР.

Днями стало відомо, що ГУР атакувало два банки росії.