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Гусовський балотуватиметься у народні депутати по мажоритарці

Ресторатор, депутат Київської міської ради Сергій Гусовський балотуватиметься до Верховної Ради України на дострокових виборах 21 липня як самовисуванець, за мажоритарним округом 212 в Києві
Про це повідомив сам Гусовський у відеозверненні 22 червня.
Гусовський балотуватиметься у народні депутати по мажоритарці Сергій Гусовський. Фото: kmr.gov.ua

"У світлі останніх подій до нашої команди прийшло розуміння, що ми не можемо ігнорувати вибори до Верховної Ради (…) Чому я йду самовисуванцем? Я з повагою ставлюся до усіх партій, що поділяють цінності демократії, прав людини та євроатлантичного шляху для України. Проте моя ціль — об'єднати якомога більше виборців Позняків, Осокорків, Харківського, Дарниці та Бортничів без прив'язки до партійних прапорів", — зазначив він, йдеться в "Громадське".

Раніше Гусовський ініціював політичний проект "Люди важливі". За даними Громадського Гусовський вів перемовини з "ЗеКомандою", а 4 червня записав відеозвернення, в якому повідомив, що рух "Люди важливі" призупиняє діяльність, а сам він не буде балотуватися до парламенту.

Сергій Гусовський — відомий київський ресторатор, співвласник мережі "Ресторанів Гусовських". У 2014 році, після Революції, пішов у політику — став депутатом Київської міськради від партії "Самопоміч". За рік від цієї ж партії балотувався на виборах мера Києва, але посів п'яте місце. 

Нагадаємо, під час акції під Київрадою голову депутатської групи "Київська Команда" Сергія Гусовського облили зеленкою.

 

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22 06 2019 17:50
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